Europa-Universität bekommt acht Nachwuchsprofessuren

Die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) bekommt acht neue Nachwuchprofessuren. Das teilte die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) am Donnerstag in Berlin mit. Damit gehört die Europa-Universität zu den 57 deutschen Hochschulen, die einen Zuschlag für insgesamt 532 sogenannte Tenure-Track-Professuren erhalten haben.

Je zwei dieser Professuren entfallen nach Angaben der Universität auf die Kulturwissenschaftliche, die Wirtschaftswissenschaftliche und die Juristische Fakultät. Zwei weitere werden an der im Aufbau befindlichen European New School of Digital Studies (ENS) angesiedelt. Die von Bund und Land finanzierte Förderung beginnt im Dezember 2019.