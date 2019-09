Unfalltod von ägyptischer Studentin vor Gericht verhandelt

Im April 2017 wurde eine ägyptische Studentin in Cottbus von einem damals 20-Jährigen angefahren. Weil das Unfallopfer rassistisch beleidigt worden sein soll, sorgte der Fall international für Aufsehen. Nun hat der Prozess gegen den Autofahrer begonnen.

Cottbus (dpa/bb) - Der Unfalltod einer ägyptischen Studentin in Cottbus am Karfreitag 2017 sorgte auch international für Schlagzeilen: Nach angeblichen rassistischen Beschimpfungen gegen das Opfer noch am Tatort soll die Heimatuniversität der Gaststudentin anderen ägyptischen Studenten empfohlen haben, ihren Wohnort von Cottbus weg zu verlegen. Das hatte der rbb berichtet. Am Donnerstag begann vor dem Cottbuser Amtsgericht nun der Prozess gegen einen 22-jährigen Autofahrer aus Dresden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm fahrlässige Tötung vor. Er soll in den frühen Morgenstunden des 15. April 2017 einen Unfall verursacht haben, bei dem die 22 Jahre alte Fußgängerin so schwer verletzt wurde, dass sie kurze Zeit später starb.