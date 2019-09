Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Prozess um Unfalltod von ägyptischer Studentin beginnt

Vor dem Cottbuser Amtsgericht hat am Donnerstag (10.00 Uhr) der Prozess um den Unfalltod einer ägyptischen Studentin begonnen. Angeklagt ist ein 22-jähriger Autofahrer. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann fahrlässige Tötung vor. Er soll in den frühen Morgenstunden des 15. April 2017 einen Unfall verursacht haben, bei dem die 22 Jahre alte Fußgängerin so schwer verletzt wurde, dass sie kurze Zeit später starb. Laut Anklage soll der Autofahrer mit einer Geschwindigkeit von etwa 50 km/h unterwegs gewesen sein, als er die Frau an der Straßenbahnhaltestelle im Bereich des Stadthallenvorplatzes erfasste.

© dpa

Zu Prozessbeginn ließ der Angeklagte über seinen Anwalt mitteilen, er habe das Unfallauto zwar gefahren. Er bezweifle aber, mit 50 Kilometer pro Stunde unterwegs gewesen zu sein.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Tod der Frau vermeidbar gewesen wäre, hätte der Angeklagte die zugelassene Geschwindigkeit von 30 km/h eingehalten.

Zum Prozessauftakt waren auch die Familie der Toten und Freunde anwesend. Auch mehrere Zeugen sowie Sachverständige waren geladen.