Bauern wollen gegen Absage von Baumblütenfest protestieren

Die Nachricht über die Absage des Baumblütenfestes in Werder für die kommenden zwei Jahren schockiert die Obstbauern. Sie werfen der Stadt fehlende Kommunikation vor und wollen dagegen vors Rathaus ziehen.

Werder (dpa/bb) - Jedes Jahr lockt das Baumblütenfest in der Stadt Werder/Havel (Potsdam-Mittelmark) tausende Besucher in die Obsthöfe. Doch damit ist erst einmal Schluss. Die Stadt Werder hatte am Dienstag mitgeteilt, dass es im nächsten und im darauffolgenden Jahr kein Baumblütenfest geben wird. Ein Vergabeverfahren endete ohne Erfolg. Gegen die Absage des Baumblütenfestes wollen Obstbauern am Donnerstag nächster Woche vor das Rathaus ziehen. Eine Demonstration soll an diesem Donnerstag angemeldet werden, bestätigte einer der Organisatoren, der Obstbauer Michael Schultz, von «Schultz'ens Siedlerhof» im Ortsteil Glindow. Wie viele Bauern sich an dem Protest beteiligen wollen, konnte er zunächst nicht sagen.