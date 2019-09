Steinbach: «Wasserstoffregion» Lausitz ist wichtiger Schritt

Die langfristige Nutzung von «grünem» Wasserstoff - das soll künftig an neun Orten in Deutschland besonders gefördert werden. Auch die vom Kohleausstieg betroffene Lausitz ist darunter.

Berlin/Potsdam (dpa/bb) - Die Lausitz soll eine von neun «Wasserstoffregionen» in Deutschland werden. Das gab das Bundesverkehrsministerium am Dienstag bekannt. Damit will das Ministerium die Entwicklung der Wasserstofftechnologie voranbringen. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sieht in der Förderung einen wichtigen Schritt für eine ökologisch-wirtschaftlich Neuaufstellung der Region. «Brandenburg ist Spitze beim Ausbau der erneuerbaren Energien», so Steinbach. Außerdem trage das Konzept dazu bei, die Wasserstoffindustrie in der Region zu verankern.