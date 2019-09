SPD wertet Wahl des CDU-Fraktionschefs positiv

Die Brandenburger SPD sieht in der einstimmigen Wahl des neuen CDU-Fraktionschefs Jan Redmann ein positives Signal. «Die CDU ist bemüht, nach dem schlechten Ergebnis und den turbulenten Tagen zu innerer Stabilität zurück zu finden», teilte SPD-Generalsekretär Erik Stohn am Dienstag mit. «Die Wahl von Jan Redmann war ein starkes Signal. Ich bin gespannt auf die morgigen Sondierungsgespräche und hoffe, dass wir uns nun über mögliche Schnittmengen austauschen können.»

SPD-Landesvizechefin Katrin Lange sieht in der einstimmigen Wahl ein «begrüßenswertes Signal der politischen Handlungsfähigkeit der CDU». «Die CDU stellt interne Meinungsunterschiede im Interesse von Berechenbarkeit, Stabilität und Handlungsfähigkeit zurück», erklärte Lange am Dienstag in Potsdam. «Das ist eine gute Grundlage für die Fortsetzung der Sondierungen mit der CDU, die selbstverständlich weiterhin völlig ergebnisoffen geführt werden.»