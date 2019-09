CDU-Fraktion wählt Redmann zum neuen Fraktionschef

Es ist ein Signal der Geschlossenheit: Die CDU-Fraktion verständigt sich auf einen Fraktionschef. Das wird auch wichtig für die Gespräche mit der SPD über eine mögliche Koalition.

Potsdam (dpa/bb) - Die CDU-Fraktion im Brandenburger Landtag hat Jan Redmann einstimmig zum Nachfolger von Ingo Senftleben an der Spitze gewählt. Damit votierten am Dienstag in Potsdam auch die Kritiker von Senftleben für den bisherigen Parlamentarischen Geschäftsführer. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Die Fraktion will vor weiteren wichtigen Sondierungsgesprächen mit der SPD für eine mögliche rot-schwarz-grüne Regierungskoalition ein Signal der Geschlossenheit senden. Möglich wäre auch ein rot-grün-rotes Bündnis. Die SPD hatte Stabilität eingefordert.