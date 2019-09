Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

CDU-Fraktion wählt Spitze: Richtungsentscheidung erwartet

Die CDU-Fraktion im Brandenburger Landtag entscheidet mit der Vorstandswahl auch über ihre Zukunft. Heute wird die Fraktion in Potsdam einen Nachfolger von Ingo Senftleben wählen, der am vergangenen Freitag angekündigt hatte, als Landes- und Fraktionschef zurückzutreten. Bei der Wahl geht es auch um die Frage, wie mächtig der konservative Flügel ist und ob die CDU eine Chance für eine Regierungsbeteiligung in einer möglichen Koalition mit SPD und Grünen hat. Die SPD macht weitere Sondierungsgespräche von Stabilität in der CDU abhängig.

© dpa

Die konservativen CDU-Abgeordneten Frank Bommert und Saskia Ludwig hatten Senftleben nach dem Wahldebakel vom 1. September zum Rücktritt aufgefordert. Bommert will als Fraktionschef kandidieren, falls sich auch der bisherige Parlamentarische Geschäftsführer Jan Redmann bewirbt, der als Anwärter im Gespräch ist. Redmann gilt als Vertrauter Senftlebens - deshalb ist offen, wie viele Unterstützer er bekäme. Ein vorläufiger Neuanfang in der Landespartei ist bereits erfolgt: Am Sonntag hatten der Landesvorstand und Vertreter der Fraktion den Bundestagsabgeordneten Michael Stübgen als kommissarischen CDU-Landeschef eingesetzt.