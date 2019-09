Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Mayer (Linke): «Wir müssen mehr mit der Basis kommunizieren»

Nach dem herben Absturz bei der Landtagswahl mit dem Ergebnis von 10,7 Prozent hat die Brandenburger Linke Beratungen über die Konsequenzen aufgenommen. «Das ist ein katastrophales Ergebnis für die Linke und da müssen wir jetzt viel reden in der Partei und Strategien finden», sagte Linke-Chefin Anja Mayer am Samstag zum Auftakt einer Konferenz des Landesvorstands mit Vertretern der Kreisverbände in Potsdam. Ein Ziel müsse es sein, die Politik der Linke-Führung besser an die Basis zu vermitteln.

Die Linke sei zudem vor allem im Westen des Landes personell zu schwach aufgestellt, meinte Mayer: «Wir müssen gucken, dass wir dort mehr Aktive für die Linke finden können.»