«Exil-Stipendien» für sechs brandenburgische Künstler

Sechs Künstler aus Brandenburg können mit einem Stipendium die nächsten zwei Monate im Künstlerdorf Schöppingen in Nordrhein-Westfalen verbringen. Sie werden in der Zeit mit jeweils 3200 Euro unterstützt, wie das Kulturministerium des Landes am Freitag mitteilte. Die Auszeichnungen sollen den Künstlern «die Möglichkeit geben, sich frei von Alltagszwängen auf neue künstlerische Projekte zu konzentrieren und ihren künstlerischen Weg fortzusetzen», sagte Kulturministerin Martina Münch laut Mitteilung. Sie nannte die Auszeichnungen «Wiepersdorfer Exil-Stipendien».

Das Brandenburgische Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf südöstlich von Jüterbog (Teltow-Fläming) wird derzeit umgebaut. Ab dem kommenden Sommer soll es wieder für mehrmonatige Arbeitsaufenthalte von Künstlern geöffnet werden. Dafür wurde Anfang Juli die Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf gegründet. Für den Betrieb des Hauses stellt das Land Brandenburg den Angaben zufolge ab 2020 jährlich rund 720 000 Euro bereit.