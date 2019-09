Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Brandenburg: Hochschule für zwei Ärzteausbildungs-Standorte

Die private Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB)in Neuruppin sieht in der geplanten Medizinerausbildung in der Lausitz keine Konkurrenz. Es gebe großen Bedarf an Medizinern, das Land vertrage zwei Standorte, sagte Hochschulpräsident Edmund Neugebauer am Freitag in Potsdam. 2025 werden 867 Hausärzte und 1073 Fachärzte im Land ausscheiden. 2020 werde die MHB, die 2014 gegründet wurde, die Zahl der Studienplätze auf knapp 100 verdoppeln. Derzeit seien 400 Studenten für Medizin und Psychologie eingeschrieben. Neugebauer erinnerte an die Zusage der damaligen Landesregierung vom Mai, Finanzmittel für den Ausbau der Forschung an der Hochschule bereitzustellen. Die Hochschule berechnete einen jährlichen Bedarf von 12,98 Millionen Euro.