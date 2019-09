Kein so schlechter Sommer: Freibäder zufrieden mit Saison

Viele Freibäder sind in Brandenburg zufrieden mit den Besucherzahlen. Für manche sind die Bäder auch mehr als nur ein Ort zum Schwimmen.

Prenzlau (dpa/bb) - Nasse Abkühlung an sonnigen Tagen: Der Sommer war zwar nicht so heiß wie im vergangenen Jahr, die Brandenburger hat es trotzdem viel in die Strand- und Freibäder gezogen. «So schlecht war der Sommer gar nicht», sagte Schwimmmeister Ronny Klein vom Seebad Prenzlau (Uckermark). Viele Freibäder zeigten sich am Donnerstag zufrieden mit den Besucherzahlen. Einige Freibäder in Brandenburg haben ihre Saison bereits beendet, viele schließen Mitte September.