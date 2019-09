SPD und Grüne zeigen sich nach erster Sondierung zufrieden

Tag zwei der Brandenburger Sondierungsgespräche in Potsdam: Die SPD spricht mit den Grünen - sie könnten gleich in mehreren möglichen Koalitionen mitregieren - und mit den Freien Wählern.

Potsdam (dpa/bb) - Die möglichen künftigen Brandenburger Regierungspartner SPD und Grüne haben ihr erstes gemeinsames Sondierungsgespräch positiv bewertet. «Wir haben vier Stunden in sehr freundlicher, konstruktiver Atmosphäre sondiert», sagte Grünen-Spitzenkandidatin Ursula Nonnemacher am Freitag nach dem Treffen in Potsdam. «Wir haben auch vereinbart, dass wir uns in der nächsten Woche zu weiteren Gesprächen treffen werden.» Die SPD war bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag trotz Einbußen stärkste Partei vor der AfD geworden.