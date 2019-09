SPD sondiert mit CDU und Linken

Die künftige Regierung in Brandenburg soll stabil sein, wünschen sich die Parteien zum Start der Sondierung. Doch der erste Gesprächspartner, die CDU, steckt in Schwierigkeiten.

Potsdam (dpa/bb) - Partnersuche unter schwierigen Vorzeichen: Vier Tage nach der Landtagswahl hat die Brandenburger SPD ihre Sondierungsgespräche auf dem Weg zu einer künftigen Regierungskoalition begonnen. Die Sozialdemokraten trafen sich am Donnerstag in Potsdam erst mit der CDU, die unter einem internen Machtkampf leidet, und dann mit der Linken. CDU und SPD erklärten danach beide, dass ein politischer Kurswechsel nötig sei. Allerdings braucht die SPD zwei Partner. An diesem Freitag treffen sich erst die Grünen, dann die Freien Wähler mit ihr.