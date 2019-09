Mehlwurm und Co. als alternative Ernährungsform

Mehlwürmer im Burger oder Grillen auf dem Salat? Insekten sind in Deutschland noch nicht Standard auf der Speisekarte. Dabei bieten die kleinen Tierchen viel Potenzial.

Berlin (dpa/bb) - Als Topping auf dem Salat, als Mehl in den Nudeln, verarbeitet zum Burger-Patty: Insekten werden als Lösung für die Welternährung erklärt. Tatsächlich sind Grillen, Mehlwürmer und andere Arten eine gute alternative Quelle für tierisches Eiweiß. «Mehr als 2000 verschiedene Insektenarten werden weltweit von Menschen gegessen», sagt Oliver Schlüter vom Leibnitz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie (ATB) in Potsdam. Er forscht zur Haltung und Nutzung von Insekten, die bislang vor allem in Asien auf den Tisch kommen. Demnach sind bislang rund eine Million Insektenarten beschrieben - wie viele es tatsächlich gibt, ist unbekannt. «Das Potenzial ist riesig», sagt der Wissenschaftler.