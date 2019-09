Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Regnerisches Wochenende in Berlin und Brandenburg

Berliner und Brandenburger müssen sich auf ein regnerisches Wochenende mit Höchstwerte um 22 Grad einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, soll der Freitag zunächst noch sonnig und trocken werden. Die Temperaturen liegen demnach bei 19 bis 22 Grad. Für den Samstag rechnen die Wetterexperten dann mit einer starken Wolkendecke am Himmel und Werten bis zu 22 Grad - gelegentlich kann es regnen. Auch am Sonntag sei zeitweise mit schauerartigem Regen zu rechnen, hieß es vom DWD. Die Temperaturen sinken dann voraussichtlich auf 19 Grad.