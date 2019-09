Brandenburger haben 2018 mehr geheizt

Brandenburgs Einwohner haben im vergangenen Jahr durchschnittlich fast fünf Prozent mehr Heizenergie verbraucht als 2017.

Am stärksten stieg der Heizenergieverbrauch demnach in der Region Prignitz-Oberhavel (knapp 6,5 Prozent), dicht gefolgt von der Region Lausitz-Spreewald (6,4 Prozent). In Uckermark-Barnim legte der Verbrauch um rund 5 Prozent zu, in Havelland-Fläming und Oderland-Spree je um knapp 3 Prozent.