Senftleben nach Gespräch mit Grünen optimistisch

Noch vor den ersten Sondierungsgesprächen mit der Brandenburger SPD treffen sich die möglichen Regierungspartner CDU und Grüne. CDU-Chef Senftleben hofft auf eine gute Zusammenarbeit.

Die Spitzenkandidaten der Grünen, Ursula Nonnemacher und Benjamin Raschke, äußerten sich hingegen zurückhaltender. «Wir haben uns heute zu einem informellen Vorgespräch getroffen und in konstruktiver und respektvoller Atmosphäre auf Augenhöhe miteinander geredet», teilten die beiden Landtagsabgeordneten mit. «Wir sind uns einig darüber, dass etwas Neues entstehen muss in der Art, wie zukünftig in Brandenburg Politik gemacht wird», hieß es in der Mitteilung. «Alles Weitere wird sich in den folgenden Gesprächen zeigen.»