Woidke will zügig Regierung bilden, CDU berät über Ergebnis

Nach der Wahl geht es der SPD in Brandenburg um die Bildung einer neuen Regierungskoalition. Die Spitzen von SPD und CDU beraten über das Ergebnis und stellen Weichen.

Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) drückt nach der Landtagswahl aufs Tempo für die Bildung einer neuen Regierung. Er kündigte am Montag rasche Sondierungen an - zuerst will Woidke mit der CDU über eine mögliche Koalition sprechen. Die CDU sei der stärkste Partner, sagte der SPD-Landeschef in Berlin. «Wir brauchen eine stabile Regierung in Brandenburg.» Die Sondierungen sollten wahrscheinlich noch in dieser Woche beginnen. «Wir werden mit allen sondieren, die für eine Regierungsbildung infrage kommen», sagte Woidke.