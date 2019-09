Brandenburg: Woidke will zuerst Gespräche mit der CDU führen

Nach der Wahl steht die SPD in Brandenburg vor der Bildung einer neuen Regierungskoalition. Linke, CDU und SPD müssen herbe Verluste verkraften. Ob es auch personelle Konsequenzen gibt, ist offen.

Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will nach der Landtagswahl Tempo machen, um eine neue Regierung zu bilden. Er kündigte am Montag rasche Sondierungen an und will zuerst mit der CDU über eine mögliche Koalition sprechen. Die CDU sei der stärkste Partner, sagte Woidke in Berlin. «Wir brauchen eine stabile Regierung in Brandenburg.» Die Sondierungen sollten wahrscheinlich noch in dieser Woche beginnen. Nicht nur mit der CDU will die SPD sprechen: «Wir werden mit allen sondieren, die für eine Regierungsbildung infrage kommen», sagte Woidke. Am Montagabend wollten die Landesspitzen von SPD und CDU beraten.