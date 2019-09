Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

SPD in Brandenburg knapp vor AfD: knappe Mehrheit möglich

Die AfD war das bestimmende Thema im Brandenburger Wahlkampf. Der von vielen befürchtete Triumph für sie bleibt aus. Die SPD könnte im Land auch nach knapp 30 Jahren weiterregieren - mit wem, ist aber offen.

© dpa

Potsdam (dpa) - Die SPD behauptet sich bei der Landtagswahl in Brandenburg knapp vor der AfD als Nummer eins, fährt aber deutliche Verluste ein. Die Partei von Ministerpräsident Dietmar Woidke, die seit rund zehn Jahren mit der Linken regiert, stürzt nach den Hochrechnungen auf ihr schwächstes Ergebnis bei einer Landtagswahl und braucht in jedem Fall einen dritten Regierungspartner. Denkbar wären - wenn es dafür reicht - eine Koalition aus SPD, Grünen und Linken, aber auch aus SPD, CDU und Grünen. Nach den Hochrechnungen reicht es damit hauchdünn für einen Machterhalt von Woidkes SPD.

Großer Gewinner ist die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Andreas Kalbitz vom rechtsnationalen «Flügel» der Partei. Seine AfD verfehlt trotz zweistelligen Zuwachses den angestrebten Triumph, erstmals bei einer Landtagswahl stärkste Kraft zu werden. Die Grünen fahren nicht nur ihr bestes Ergebnis in Brandenburg, sondern überhaupt in einem ostdeutschen Flächenland ein. Die in Brandenburg von je her schwächelnde CDU von Landeschef Ingo Senftleben fällt auf ihr schlechtestes Landesergebnis und rangiert hinter der AfD auf Platz drei. Auch für die Linken ist es demnach ein Landes-Tief.

Die SPD kam nach einer Hochrechnung der ARD auf 26,5 Prozent der Zweitstimmen. Dahinter landete die AfD mit 23,8 Prozent. Die CDU erreichte 15,5 Prozent, die Linke erhielt 10,4 Prozent der Stimmen, die Grünen erreichten 10,2 Prozent. Die Freien Wähler erzielten 5,1 Prozent, die FDP kam auf 4,5 Prozent und würde damit nicht in den Landtag kommen. Nach einer Hochrechnung der ZDF wurde die SPD bei 26,6 Prozent stärkste Kraft. Dahinter landete mit massiven Zugewinnen die AfD mit 24,5 Prozent. Die CDU kam auf 15,4 Prozent, die Linke auf 10,4 Prozent, die Grünen erreichten 9,5 Prozent. Die Freien Wähler erzielten 5,0 Prozent, die FDP kam auf 4,4 Prozent und wäre danach nicht im Landtag.

«Ich bin froh, dass wir ein sehr, sehr gutes Ergebnis haben, was mir Sorgen macht, ist das Ergebnis der AfD», sagte SPD-Spitzenkandidat Woidke. Sein Ziel sei auch für die kommenden Jahre, das Land mit den Menschen voranzubringen. «Jetzt geht es darum, eine stabile Regierung zu bilden und das wird eine große Herausforderung.» Er wolle «möglichst schnell in die Sondierungsgespräche gehen».

Senftleben zeigte sich enttäuscht über die Verluste. «Ich fühle mich als Spitzenkandidat dafür verantwortlich», sagte er. Es dürfe nicht vergessen werden, dass Rot-Rot krachend eingebrochen sei. «Es werden nun Gespräche mit Parteien geführt, die mit uns Gespräche führen wollen.» Obwohl er im Wahlkampf eine Zusammenarbeit mit Woidke - nicht der SPD - abgelehnt hatte, sagte er im rbb, er sei offen für Gespräche und wolle Brücken bauen.

Die AfD zeigte sich zufrieden. Das Ziel sei es gewesen, bei dieser Landtagswahl «20 plus x» zu erreichen, sagte Kalbitz bei einer Wahlparty in Werder an der Havel. Dass die AfD laut Prognose wohl hinter der SPD liegt, sei bedauerlich. Das Ergebnis zeige aber, dass sich die AfD dauerhaft als politische Kraft etabliert habe. «Gar nichts ist vorbei, jetzt geht es erst richtig los.»

Linke-Spitzenkandidatin Kathrin Dannenberg zeigte sich in einer ersten Reaktion enttäuscht. «Wir haben Politik von oben gemacht, wir waren zu wenig in den Regionen, haben zu wenig mit den Menschen geredet», räumte sie in der ARD ein. Was die soziale Frage und die soziale Spaltung betreffe, seien die Menschen nicht erreicht worden.

Eine Regierung ohne Grüne und Linke ist damit faktisch in Brandenburg nicht möglich. Die FDP musste um die Rückkehr ins Parlament im wiederaufgebauten Potsdamer Stadtschloss bangen. Die Freien Wähler haben nach den Hochrechnungen bessere Chancen auf einen Einzug ins Parlament. Sie ziehen aber auch dann entsprechend ihres Ergebnisses in den Landtag ein, wenn sie wie 2014 wieder ein Direktmandat errungen haben. Die Wahlbeteiligung stieg laut Infratest dimap von 47,9 Prozent auf 60,0 Prozent.

Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg forderten eine stabile und handlungsfähige Regierung mit einer klaren Agenda für Marktwirtschaft und mehr Wachstum.

Damit bleibt der von vielen gefürchtete große Knall eines erstmaligen AfD-Wahlsiegs aus. Der im Bund kriselnden SPD würde ein Machterhalt im einzigen stets sozialdemokratisch regierten Flächenland Ostdeutschlands eine Atempause verschaffen. Das dürfte dann auch die wacklige große Koalition im Bund vorerst stabilisieren.

Die AfD hat mangels Partnern keine Regierungsoption, stand aber im Mittelpunkt des stark polarisierenden Wahlkampfs. Angesichts einer verbreiteten Unzufriedenheit vieler Ostdeutscher und eines erwarteten weiteren AfD-Aufschwungs betonten die anderen Parteien den Charakter der Abstimmung als schwerwiegende Entscheidung über die Zukunft des Landes. Besonders die Vergangenheit des AfD-Spitzenkandidaten Kalbitz in Neonazi-Kreisen stand im Fokus, zumal er mit Thüringens AfD-Chef Björn Höcke einer der Wortführer der Flügel»-Gruppierung ist, die der Verfassungsschutz als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstuft.

Wichtige Themen im Wahlkampf waren auch die Frage einer komplett beitragsfreien Kita, der für die Lausitz wichtige Zeitpunkt des Braunkohleausstiegs und der Ausbau von Straßen- und Bahnverbindungen sowie des flächendeckenden Internets. Rund zwei Millionen Brandenburger waren zur Landtagswahl aufgerufen.