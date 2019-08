Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Höhere Kosten für Grünflächenpflege in Brandenburg

Hitze und Trockenheit machen den märkischen Parks und Grünanlagen auch in diesem Jahr wieder zu schaffen. Vielerorts haben sich Aufwand und damit auch die Kosten für die Pflege und Bewässerung erhöht, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. «Die Schäden durch Fehlnutzungen und Vandalismus nehmen deutlich zu», sagt der Sprecher der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, Frank Kallensee. Allein die dadurch entstehenden Kosten lägen im hohen sechsstelligen Bereich. Hinzu kämen Kostensteigerungen für die Beseitigung von Totholz. Beim Wasserverbrauch setzt die Stiftung Prioritäten. So würden beispielsweise Wasserspiele nur bedingt oder gar nicht in Betrieb genommen.

Ähnliches ist aus der Potsdamer Stadtverwaltung zu hören. «Es werden aus finanziellen und personellen Gründen nur wenige ausgewählte Grünanlagen gewässert», sagt Stadtsprecher Markus Klier. Keine Schwierigkeiten mit der Bewässerung gibt es bisher auf dem Gelände der Landesgartenschau (Laga) in Wittstock (Ostprignitz-Ruppin). Es gebe zwei extra gebohrte Brunnen, die Pflanzen hätten immer ausreichend Wasser, wie Laga-Sprecher Matthias Bruck sagt.