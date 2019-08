Tagebau Jänschwalde: Braunkohleförderung vorerst einstellen

Die Nachricht ist ein Paukenschlag: Der Tagebau Jänschwalde muss nach einem Gerichtsbeschluss seinen Betrieb vorerst einstellen. Es fehlt eine zusätzliche Prüfung der Umweltverträglichkeit. Umweltverbände begrüßen die Entscheidung - die Politik ist gespalten.

Cottbus/Jänschwalde (dpa/bb) - Bis 2038 ist in Deutschland der Ausstieg aus der Kohleverstromung geplant: Mitten in diesem Strukturwandel muss in der Lausitz nun ein Tagebau per Gerichtsbeschluss seine Kohleförderung vorerst einstellen. In Jänschwalde wird der Abbau vom 1. September an vorläufig gestoppt, wie aus einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Cottbus vom Freitag hervorgeht. Die Richter entschieden, dass dem Betreiber Leag keine längere Frist für eine zusätzliche Umweltverträglichkeitsprüfung als Voraussetzung für den Weiterbetrieb gewährt wird.