Countdown zur Wahl: Abschlusskundgebungen in Brandenburg

Potsdam (dpa/bb) - Kurz vor der Landtagswahl in Brandenburg werben die Parteien auf den letzten Metern noch einmal um Stimmen. SPD, AfD, Grüne und FDP wollten ihren Wahlkampf am Freitag beenden.

In der letzten Umfrage vor der Wahl, dem ZDF-«Politbarometer», liegt die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke mit 22 Prozent vorn. Sie legt im Vergleich zur Vorwoche um einen Prozentpunkt zu. Die AfD kommt knapp dahinter auf 21 Prozent, sie gewinnt ebenfalls einen Punkt hinzu. Die CDU erreicht 16,5 Prozent und verliert 1,5 Punkte. Die Grünen schieben sich in der Umfrage vor die Linke und kommen auf 14,5 Prozent, ein leichtes Plus von 0,5 Prozent zur Vorwoche. Die Linke liegt unverändert bei 14 Prozent, die FDP weiter bei 5 Prozent, die Freien Wähler erreichen 4 Prozent. Damit hätte die rot-rote Koalition keine Mehrheit mehr, ein rot-grün-rotes Bündnis wäre allerdings möglich.

Die früheren SPD-Ministerpräsidenten Manfred Stolpe und Matthias Platzeck meldeten sich am Freitag in einem Wahlaufruf für die SPD Brandenburg und Spitzenkandidat Dietmar Woidke zu Wort. «Vor knapp drei Jahrzehnten haben wir Brandenburg neu begründet. Die Anfangsjahre waren hart», erklärten sie darin. «Heute wissen wir: Wir alle gemeinsam haben viel hingekriegt. (...) Wir wissen aber auch genau, dass längst nicht alle Sorgen beseitigt sind.» Viel bleibe zu tun. «Umso mehr kommt es darauf an, dass wir uns in Brandenburg jetzt nicht gegeneinander ausspielen lassen, sondern zusammenstehen.»