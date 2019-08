Brandenburg unterstützt Dorfläden mit Fördergeld

Lange haben Politiker zugeschaut, als ein Dorfladen nach dem anderen verschwand und die Landflucht zunahm. Doch nun mehren sich die Initiativen, das Landleben attraktiver zu machen.

Potsdam (dpa/bb) - Kein Lebensmittelladen, kein Bäcker, kein Fleischer, kein Bistro - und der nächste Supermarkt kilometerweit entfernt. In vielen Brandenburger Gemeinden gibt es keine wohnortnahe Grundversorgung mehr. Oft kommt nicht einmal ein Verkaufsmobil regelmäßig vorbei und versorgt die Menschen mit Artikeln des täglichen Bedarfs. Das soll sich ändern. Für Dorfläden und mobile Verkaufsstände können Mittel der EU-, Bundes- und Landesfinanzierung genutzt werden, wie das Agrarministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der Grünen-Landtagsfraktion mitteilte.

Das Agrarministerium unterstützt zudem Initiativen für Einrichtungen der Daseinsvorsorge in den Dörfern insbesondere über das «Forum ländlicher Raum - Netzwerk Brandenburg», wie es in der Antwort auf die Grünen-Anfrage heißt. Damit werden der Austausch von Projektideen, Erfahrungen und Know-how zwischen lokalen Aktionsgruppen unterstützt. Die Förderung ist nach Angaben der Landesregierung darauf ausgerichtet, die Lebensperspektiven aller Altersgruppen in den ländlichen Gebieten zu verbessern und eine regionale nachhaltige Entwicklung zu unterstützen.

Laut Agrarministerium konnten unter anderem der Start zweier Dorfläden in Wahlsdorf (Teltow-Fläming) und in Trebnitz (Märkisch-Oderland) sowie die Anschaffung eines Verkaufsmobils für Fleisch- und Wurstwaren im Landkreis Uckermark aus öffentlichen Mitteln gefördert werden. In Werneuchen und in Biesenthal (Barnim) entstanden jeweils ein Ladengeschäft mit Café, in Tantow wurde der Kauf eines Überlandmobils unterstützt.