Cottbuser Bürgerbündnis: Preis für Zivilcourage und Toleranz

Nach Worten des Verfassungsschutzes ist Cottbus als «Hotspot der Rechtsextremen» deutschlandweit bekannt geworden. Dass es dort auch eine breite Bewegung für Weltoffenheit und Toleranz gibt, wurde nun in der Staatskanzlei gewürdigt.

Potsdam (dpa/bb) - Der Preis der F.C. Flick-Stiftung für Toleranz und Zivilcourage geht in diesem Jahr an das Bündnis «Cottbus ist bunt». Die Auszeichnung wurde am Donnerstagabend in der Staatskanzlei in Potsdam überreicht. «Cottbus ist bunt» wurde von der Stiftung aus 96 Bewerbungen ausgewählt. Der Preis wird zum vierten Mal verliehen und ist mit 10 000 Euro dotiert. Mitglieder des Bündnisses sind unter anderem die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU), der Fußballverein FC Energie Cottbus, das Carl-Thiem-Klinikum, der Tagebaubetreiber Leag und das Staatstheater Cottbus.