Staatsanwaltschaft prüft Wahlbetrug bei Kommunalwahl

Hat ein Wahlhelfer bei der Brandenburger Kommunalwahl im März Stimmen der AfD den Grünen zugeschoben? Das prüft die Staatsanwaltschaft.

Der Berliner «Tagesspiegel» hatte über einen mutmaßlichen Wahlbetrug durch einen Wahlhelfer in einem Wahllokal in Oder-Spree berichtet. Er soll Stimmen, die für die AfD abgegeben worden waren, den Grünen zugeschoben haben. Der Mann hatte sich selbst an die Öffentlichkeit gewandt. Er wolle darauf aufmerksam machen, wie leicht man bei den Wahlen manipulieren könne, gab er gegenüber dem «Tagesspiegel» an.