Nach Waldbrand müssen Glutnester kontrolliert abbrennen

Nach einem Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Jüterbog (Landkreis Teltow-Fläming) gibt es weiter Glutnester. Noch sei der Brand nicht vollständig gelöscht, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle am Mittwoch auf Anfrage. «Viele Bereiche können zum Löschen gar nicht betreten werden». Der Boden sei mit Munition belastet. Die Einsatzkräfte kämen nicht an die Glutnester heran, erklärte der Sprecher weiter. Die Feuer müssten nun kontrolliert abbrennen. Zwei Feuerwehren seien zur Überwachung vor Ort.

Bei Nachkontrollen wurden am Dienstag vereinzelt Glutnester entdeckt, die sich wieder entfacht hatten. Neun Fahrzeuge waren demnach im Einsatz. Auch ein Hubschrauber unterstützte die Löscharbeiten aus der Luft, da das munitionsbelastete Gebiet vom Boden schlecht zugänglich ist.

Am Montagnachmittag brannten zunächst drei Hektar Kiefernwald östlich des Keilbergs. Das Feuer breitete sich dann auf etwa vier Hektar aus. Am Montagabend war der Brand aber bereits unter Kontrolle.

Zuletzt brannte im Juni auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Jüterbog eine Fläche von 744 Hektar.

Am Mittwoch herrschten nach Angaben des Umweltministeriums im Land Brandenburg die Waldbrandgefahrenstufen 2, 3 und die zweithöchste 4.