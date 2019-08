Ein Jahr nach Brand: «Naturverjüngung» dauert noch

Dichter Rauch zog über die Mark, Dörfer wurden evakuiert, Einsatzkräfte verletzt: An den Waldbrand von Treuenbrietzen vor einem Jahr erinnert sich noch mancher Brandenburger. An Stelle der verkohlten Stämme soll wieder grüner Wald entstehen - aber anders als zuvor.

Treuenbrietzen (dpa/bb) - Rund ein Jahr nach dem verheerenden Waldbrand in Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) geht die Erholung des Waldgebiets nur langsam voran. Die Flammen, die im August 2018 durch die Kiefernwälder pflügten und die Evakuierung von drei Dörfern auslösten, vernichteten rund 400 Hektar Wald. Am Montag (15.00 Uhr) will sich Brandenburgs Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) im Wald über den Stand der Wiederaufforstung informieren.