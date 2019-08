Deutlicher Sieg für Turbine bei Heim-Auftakt: 6:2 gegen Jena

Turbine Potsdam ist der Heim-Auftakt in die Frauenfußball-Bundesliga mit einem Tor-Festival geglückt. Am 2. Spieltag gewannen die Brandenburgerinnen das Ostderby mit Aufsteiger FF USV Jena vor 1337 Zuschauern im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion klar mit 6:2 (5:2).

Den Potsdamerinnen war nach der 2:3-Startniederlage in Frankfurt deutlich anzumerken, dass ein Fehlstart in die Saison unbedingt vermieden werden sollte. Den anfänglichen Druck nutzte Lara Prasnikar (14. Minute) zur verdienten Führung. Jena setzte aus einer zunächst dichtgestaffelten Abwehr auf Konter und hatte damit in der 21. Minute Erfolg, als Jitka Chlastakova der Ausgleich gelang.