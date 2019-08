Schlagabtausch vor Wahl: Kontroverse Debatte über Energie

Für die Spitzenkandidaten von sechs Parteien ist die «Elefantenrunde» vor der Wahl die Gelegenheit, ihre Positionen rüberzubringen und vielleicht noch Wähler umzustimmen. Emotional wird es beim Thema Energie - und als es um Flüchtlinge geht.

Potsdam (dpa/bb) - Wenige Tage vor der Brandenburger Landtagswahl hat Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) für einen «stufenweisen» Braunkohleausstieg in der Lausitz geworben, die Grünen dagegen für ein schnelles Kohle-Aus. «10 Prozent der deutschen Stromversorgung kommen aus der Lausitz», sagte Woidke am Dienstag in der rbb-Sendung «Wahlarena», wo sechs Spitzenkandidaten auf Zuschauerfragen antworteten. «Gleichzeitig müssen wir Stück für Stück klimaneutraler werden.» Brandenburg sei bei der Produktion erneuerbarer Energien pro Kopf führend in Deutschland, erklärte der Regierungschef.