Brandenburg: Flächendeckend schnelles Internet bis 2023

Bis 2023 sollen in Brandenburg die weißen Flecken bei der Versorgung mit schnellem Internet nach Angaben der Landesregierung nahezu verschwunden sein. Der Ausbau entsprechend einer Förderrichtlinie des Bundes solle fast überall zwischen 2020 und 2023 umgesetzt werden, teilte Brandenburgs Digitalkoordinator Thomas Kralinski (SPD) am Dienstag in Potsdam mit. Für einen besseren Mobilfunk plant das Wirtschaftsministerium ein Förderprogramm mit dem Ziel einer flächendeckenden Versorgung. Außerdem sollen 32 neue Funktürme errichtet werden.

Der Digitalbeirat - ein Beratungsgremium von Experten - fordert in seinen Empfehlungen an die rot-rote Landesregierung, alle Kräfte zum Ausbau der digitalen Infrastruktur zu bündeln, damit das Land bis 2025 den Anschluss an das Gigabit-Zeitalter schaffen kann. Schulen, Krankenhäuser und Verwaltungen sollten mit Priorität angeschlossen werden. Mobilfunk muss nach Ansicht der Experten zügig flächendeckend auf dem Niveau von 4G/LTE verfügbar sein. Neben der Lausitz solle auch die Industrieregion um den Flughafen BER eine Modellregion für den neuen Mobilfunkstandard 5G sein.