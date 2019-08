Lausitz: Brandenburg gründet Landesentwicklungsgesellschaft

Wenn die Braunkohle geht, sollen Infrastrukturprojekte und neue Arbeitsplätze kommen - das ist der Plan auch für die Lausitz. Zur Umsetzung von Fördermitteln bringt das Land eine Gesellschaft auf den Weg.

Potsdam (dpa) - Mit einer neuen Landesentwicklungsgesellschaft will Brandenburg in der Lausitz die geplanten großen Strukturprojekte begleitend zum Kohleausstieg umsetzen. Das Kabinett beschloss die Gründung am Dienstag in Potsdam. Die Gesellschaft ist als Tochter der Investitionsbank Brandenburg geplant und soll ihren Sitz in der Lausitz haben - wo genau, ließ Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zunächst offen.