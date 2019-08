Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Mehrere Geldautomaten in Potsdam manipuliert

Vier Geldautomaten sind am Wochenende in Potsdam manipuliert worden. Zwei der Automaten waren mit aufgeklebten Leisten versehen, sodass das Geld nicht ausgeworfen wurde, wie die Polizei am Montag mitteilte. An zwei weiteren Automaten wurde demnach das Geldausgabefach beschädigt. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt zu den Fällen.