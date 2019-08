Boden zu trocken: Brandenburger Bauern von Ernte enttäuscht

Fast 60 Prozent weniger Raps und 13 Prozent weniger Getreide fuhren Brandenburgs Landwirte in diesem Jahr ein. Jeder Tropfen Regen war entscheidend.

Teltow (dpa/bb) - Brandenburgs Landwirte verzeichnen das zweite Jahr in Folge eine enttäuschende Erntebilanz. 2019 fuhren sie 2,3 Millionen Tonnen Getreide und damit rund 13,3 Prozent weniger als den langjährigen Mittelwert ein, wie der Landesbauernverband (LBV) am Montag mitteilte. Beim Raps sah es in diesem Jahr noch schlechter aus - die Bauern ernteten 173 000 Tonnen, das sind 58 Prozent weniger als das langjährige Mittel.