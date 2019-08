Nach schwerem Sturm in Brandenburg: Dörfer räumen auf

Am Sonntagabend zieht ein kurzer, heftiger Sturm über den Südwesten Brandenburgs. Die Orte Klaistow und Kanin bei Beelitz sind besonders betroffen. Selbst von einem Tornado ist zunächst die Rede - doch der DWD hat eine andere Erklärung.

Beelitz (dpa/bb) - Nach einem Sturm über Brandenburg hat in dem besonders schwer betroffenen Ort Klaistow bei Beelitz das Aufräumen begonnen. «Die Schäden sind beachtlich, fast alle Häuser in Klaistow sind betroffen, sieben davon schwer», sagte der Beelitzer Bürgermeister Bernhard Knuth (Unabhängiges Kommunalbündnis/Bürger Bündnis Beelitz) am Montag der Deutschen Presse-Agentur. In dem Dorf in Potsdam-Mittelmark wurden zahlreiche Dächer abgedeckt und Bäume entwurzelt, ein Carport stürzte ein.