Volksinitiative für «Verkehrswende»: Unterschriftensammlung

In Brandenburg hat das Stimmensammeln für eine Volksinitiative zur «Verkehrswende» begonnen. «Wir wollen Brandenburg in Bewegung bringen», sagte der Landesvorsitzende des Verkehrsclubs Deutschland, Fritz Viertel, am Donnerstag in Potsdam. Dies sei sowohl politisch gemeint, als auch für die Bürger. Knapp zwei Wochen vor der Landtagswahl sei die Verkehrswende in Brandenburg noch nicht soweit im Fokus, wie es für die Menschen im Land notwendig sei.

Die Initiative fordert etwa den Landtag auf, ein Mobilitätsgesetz mit konkreten Maßnahmen, Zeitplänen und Budgets zu beschließen. Ziel sei es, den Anteil des Umweltverbundes - also Fuß-, Rad- und öffentlichen Nahverkehr - bis zum Jahr 2035 von heute 41 Prozent auf 82 Prozent zu verdoppeln. Damit die Volksinitiative erfolgreich ist, sind 20 000 Unterschriften innerhalb eines Jahres nötig.