CDU will selbst über mögliche Koalition entscheiden

Die CDU legt rund drei Wochen vor der Landtagswahl ein 100-Tage-Programm für den Fall eines Wahlerfolges vor. Spitzenkandidat Senftleben äußert sich auch zu möglichen Koalitionen. Auf einem neuen Wahlplakat wirbt er schon als Ministerpräsident.

Potsdam (dpa/bb) - Die Brandenburger CDU will sich bei der Suche nach möglichen Koalitionen im Fall eines Wahlerfolgs nicht hereinreden lassen. «Entscheidungen trifft man natürlich vor Ort», sagte der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Ingo Senftleben, am Montag in Potsdam. Das sei Sache der Landesverbände. In knapp drei Wochen, am 1. September, wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Für eine Regierung werden voraussichtlich mindestens drei Parteien notwendig. Senftleben umwirbt die Grünen. Eine mögliche Koalition mit der Linken strebt er nach eigenen Worten nicht an, schließt sie aber auch nicht ganz aus. Die Bundes-CDU ist gegen ein Bündnis mit der Linken.