Transfer-Wirbel ausblenden: Bayern bei Cottbus gefordert

Beim FC Bayern stehen seit Wochen die - ausbleibenden - Transfers mehr im öffentlichen Fokus als der Fußball. Den Wirbel um die Wunschlösung Sané und den Deal mit Perisic soll in Cottbus ausgeblendet werden. Außenseiter Energie sieht sich von einer Sensation weit entfernt.

Cottbus/München (dpa) - Mit einem abendlichen Gastspiel in der Lausitzer Fußball-Provinz schließt der FC Bayern an diesem Montag (20.45 Uhr) die erste Runde des DFB-Pokals ab. Bei den Münchnern wurde die Aufgabe gegen Energie Cottbus in den vergangenen Tagen überlagert vom Transfer-Wirbel um die Verletzung von Wunschspieler Leroy Sané und dem sich anbahnenden Deal mit Vize-Weltmeister Ivan Perisic. Ungeachtet der Spekulationen musste Coach Niko Kovac seine Stars auf eine ungemütliche Aufgabe beim Viertligisten einstellen - auch wenn sein Gegenüber Claus-Dieter Wollitz «keine Chance» sieht.