Tiere von Wölfen getötet: Land zahlt Entschädigung

Die Rückkehr der lange Zeit ausgerotteten Wölfe trifft in Deutschland noch immer auf Vorbehalte. Viele sehen die Raubtiere als Teil unserer Kulturlandschaft, andere als Bedrohung der Weidetierhaltung.

Seit 1990 stehen Wölfe, die in Teilen West- und Mitteleuropas im 18. und 19. Jahrhundert ausgerottet wurden, in Deutschland unter Naturschutz. In Brandenburg sind sie seit 2007 wieder angesiedelt. In jenem Jahr entschädigte das Land erstmals Schäfer für den Verlust von Schafen mit einem Betrag von 556 Euro. Ein Jahr später waren es bereits 10 300 Euro.