Scholz zu Besuch in Südbrandenburg: «Wir stehen zur Lausitz»

Im Landtagswahlkampf erhält die Brandenburger Landesregierung Unterstützung aus Berlin. Nach Bundesaußenminister Maas und Bundesarbeitsminister Heil ist Bundesfinanzminister Scholz der dritte Gast innerhalb einer Woche.

Cottbus (dpa/bb)- Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat mit Blick auf den Strukturwandel in der Lausitz ein klares Bekenntnis für die Region abgegeben. «Wir stehen zur Lausitz», erklärte Schulz am Freitag bei einem Besuch in Südbrandenburg. «Wir wollen in den Kohleregionen die Infrastruktur ausbauen, Bundes- und Landeseinrichtungen ansiedeln und Wohnorte für junge Familien attraktiv gestalten. Gemeinsam machen wir den Strukturwandel zu einer Erfolgsgeschichte», so Scholz. Auch die langfristige Unterstützung durch den Bund sei gesichert.