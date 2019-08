Interessen bündeln: Kommunen beraten über Entwicklung

Sie klingen ein wenig wie Stiefkinder - die so genannten Städte der 2. Reihe. Dabei liegen die Kommunen nur ein- bis anderthalb Stunden von Berlin entfernt und wollen davon auch zunehmend profitieren. Bürgermeister und Fachleute tauschen sich dazu aus.

Frankfurt (Oder) - Wie können die Städte rund um Berlin ihre Lage besser nutzen, um von der boomenden Hauptstadt zu profitieren? Darüber haben am Donnerstag in Frankfurt (Oder) Oberbürgermeister und Bürgermeister des Berliner Umlands mit der brandenburgischen Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) gesprochen. Dabei waren Brandenburg an der Havel, Cottbus, Eberswalde, Frankfurt (Oder), Jüterbog, Luckenwalde und Neuruppin. Die Städte entwickeln in der Arbeitsgemeinschaft Städtekranz Berlin-Brandenburg Projekte und gemeinsame Positionen. «Wir wollen die Stimme erheben als Zusammenschluss der Städte und die Chance zu nutzen, die positive Entwicklung der Kommunen zu befördern», sagte der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), Rene Wilke (Linke) der Deutschen Presse-Agentur.