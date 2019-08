Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Fachkonferenz zur Entwicklung der Städte rund um Berlin

Wie können brandenburgische Kommunen vom boomenden Berlin profitieren? Darüber wollen am Donnerstag in Frankfurt (Oder) Oberbürgermeister und Bürgermeister des Berliner Umlands mit Brandenburgs Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) sprechen. Dabei sind Brandenburg an der Havel, Cottbus, Eberswalde, Frankfurt (Oder), Jüterbog, Luckenwalde und Neuruppin. «Diese Städte verbindet nicht ihre Größe, sie haben aber ähnliche Entwicklungen durchgemacht», sagte der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), Rene Wilke (Linke). Lange Zeit hätten sie mit Abwanderungen zu tun gehabt.