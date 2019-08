Großübung im Stadtgebiet Lübbenau: Evakuierung geprobt

Lübbenau im Spreewald am Donnerstagmorgen: Erst ein Gefahrenstoff, der sich als toxische Wolke der Stadt nähert, dann Evakuierungen. Zum Glück war alles nur Übung.

Cottbus (dpa/bb) - Bei einer Großübung des Landkreises Oberspreewald-Lausitz ist am Donnerstag in Lübbenau/Neustadt eine Evakuierung simuliert worden. Betroffen war allerdings nur ein Gymnasium in dem Stadtgebiet. Mehr als 500 Schüler und Lehrer mussten nach Angaben einer Sprecherin des Landkreises das Gebäude verlassen, der Rest der Übung wurde simuliert. Gegen Mittag war die Übung beendet. Schüler und Lehrer konnten wieder in die Klassenzimmer zurück.