Minister Steinbach will Wasserstoff-Industrie vorantreiben

Energieminister Jörg Steinbach will Brandenburg zu einem führenden Land der Wasserstoffindustrie machen. Dazu hat der SPD-Politiker eine Studie in Auftrag gegeben, die der Minister heute in Potsdam vorstellen will. Danach könnten durch den Ausbau der Technologie zur Produktion von grünem Wasserstoff in Brandenburg Tausende neue Arbeitsplätze entstehen. Das Land will daher mit einer Bundesratsinitiative den Aufbau einer erneuerbaren Wasserstoffwirtschaft vorantreiben.

Grüner Wasserstoff wird mit Hilfe von Strom aus Erneuerbaren Energien gewonnen, der bei der Elektrolyse Wasser in seine Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt. Im Gegensatz zu grauem Wasserstoff, der aus fossilen Rohstoffen wie Erdgas gewonnen wird. Wasserstoff ist gut speicherbar und kann in Strom oder Wärme umgewandelt werden.