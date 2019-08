Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Prozess gegen Ex-NPD-Politiker: Zeuge erscheint nicht

Der Revisionsprozess gegen den ehemaligen NPD-Politiker und mutmaßlichen Turnhallen-Brandstifter Maik Schneider zieht sich weiter in die Länge. Eigentlich sollte am Dienstag ein wichtiger Zeuge vor dem Potsdamer Landgericht aussagen. Doch der frühere Mitangeklagte erschien nicht vor Gericht. Er ließ sich entschuldigen. Seine Frau sei krank und er müsse sich um die Kinder kümmern, hieß es in einem Fax seines Rechtsanwaltes, das am Morgen kurz vor Prozessbeginn bei Gericht eingeging. Ob diese Entschuldigung ausreiche, darüber müsse sich das Gericht noch beraten, sagte der Vorsitzende Richter Klaus Feldmann. Bis zum 23. August sind fünf weitere Verhandlungstage angesetzt. Dann soll es ein Urteil geben. Am Freitag (9. August) soll der Prozess fortgesetzt werden.

