Durchsuchung in Potsdam wegen schwerer Straftat

Rund zehn Polizisten haben am Dienstagvormittag einen Park in Potsdam durchsucht. Der Grund für die Suchmaßnahmen sei eine schwere Straftat, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Für weitere Details verwies er auf die Staatsanwaltschaft Potsdam. Die Zeitung «Potsdamer Neueste Nachrichten» hatte zuvor berichtet, die Polizisten seien mit Overalls und Suchgeräten in dem Park unterwegs. Die Straftat, um die es geht, soll sich laut Polizei nicht in Potsdam ereignet haben.

