Prinzen-Sänger Krumbiegel besingt die Demokratie

Sebastian Krumbiegel macht sich Sorgen. Der Prinzen-Sänger sieht eine Gesellschaft, die sich immer mehr spaltet. Mit seiner neuen Single will er eine Lanze für die Demokratie brechen.

Chemnitz (dpa/sn) - Die Demokratie besingen und für Dialog werben: Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel hat in seiner neuen Single «Die Demokratie ist weiblich» ein eher schweres Thema leicht verpackt. «Das ist zurzeit meine Kernbotschaft», sagt der 53-jährige Leipziger in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Die Single wird an diesem Mittwoch veröffentlicht.

Das neue Lied gehört auch zum Bühnenprogramm, mit dem Sebastian Krumbiegel am Samstag, 24. August, beim Chemnitzer Bürgerfest «Herzschlag» (23.-25. August) auftritt. «Natürlich werde ich nicht nur Lieder singen, die sich mit politischen Dingen befassen», kündigt er an.

In erster Linie wolle er die Menschen unterhalten. Zugleich aber nutze er die Bühne auch immer für die Dinge, die ihm wichtig seien, sagt Krumbiegel. «Es ist mein Job, die Leute erstmal zu entertainen, zu unterhalten, aber dann eben daran zu denken, dass in dem Wort Unterhaltung auch das Wort Haltung steckt.»

Der 53-Jährige lässt keinen Zweifel daran, dass es ihm damit ernst ist. Er sagt klar, was er ablehnt, noch viel lieber aber, wofür er eintreten will. «Das ist in den heutigen Zeiten ja wirklich sehr schwierig, weil die Gräben so tief sind zwischen den verschiedenen Lagern», sagt er. Er habe festgestellt, dass viele Leute das Gefühl hätten, überhaupt nicht mehr sagen zu dürfen, was sie sagen wollten.