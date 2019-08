Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

26-Jährige tot aufgefunden. Hintergründe weiter unklar

Im Fall einer am Sonntag in Brandenburg/Havel tot aufgefundenen 26-Jährigen sind die Hintergründe weiter unklar. Die Frau sei am Sonntagabend leblos in der Küche ihrer Wohnung aufgefunden worden, bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Markus Nolte, am Montag. Eine Obduktion sei angeordnet worden. Weitere Einzelheiten würden aus ermittlungstaktischen Gründen aber nicht bekannt gegeben.

Ein Polizeisprecher hatte noch am Sonntagabend erklärt, die Ermittler gingen von einem Tötungsdelikt aus. Als Verdächtiger werde ein 24-Jähriger gesucht, der mit der Frau in der Wohnung gelebt haben soll. Dies wollte die Staatsanwaltschaft am Montag nicht bestätigen.