Mehr Gewalt gegen Justizbeamte in Gefängnissen

Immer häufiger kommt es in den Brandenburger Gefängnissen zu Übergriffen auf Justizbedienstete. Sie würden sich gern besser wehren können.

Potsdam (dpa/bb) - Die Justizbediensteten in Brandenburgs Gefängnissen sind immer häufiger Opfer von Häftlingsattacken. Im vergangenen Jahr gab es in den fünf märkischen Haftanstalten Brandenburg/Havel, Cottbus-Dissenchen, Luckau-Duben, Neuruppin-Wulkow und Wriezen 47 Übergriffe. Dazu zählten Beleidigungen, Bedrohungen und Nötigung sowie zehn körperliche Angriffe. Das teilte das Justizministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der AfD-Fraktion im Landtag mit. 2015 gab es 23 Übergriffe und zwei Tätlichkeiten.

Zum Schutz bietet die Landesregierung den Bediensteten in den Gefängnissen Fortbildungen über Konfliktmanagement und Deeskalation an. Bereits seit einigen Jahren würden verstärkt Fortbildungen zum Umgang mit psychisch kranken Gefangenen angeboten, heißt es in der Antwort. Auffällige Häftlinge würden nach Möglichkeit in Bereiche außerhalb der Gefängniszellen verlegt, in denen es nur eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten gebe.